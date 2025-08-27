Inscription
#Beaux livres

Mon agenda du jardin Silence ça pousse !

Marabout

ActuaLitté
Mon agenda du jardin Silence ça pousse ! est l'outil indispensable pour tous les passionnés de jardinage. Semaine après semaine, cet agenda jardin 2025 vous guide dans l'organisation de vos semis, plantations et récoltes, tout en vous accompagnant au rythme des saisons. Retrouvez des conseils pratiques de jardiniers, des fiches sur la faune et la flore, une plante mise à l'honneur chaque mois, ainsi que des listes de tâches à réaliser pour entretenir votre jardin tout au long de l'année. Un véritable compagnon pour planifier, cultiver et savourer les plaisirs du jardin. Idéal pour les jardiniers débutants comme confirmés, cet agenda illustré vous aide à organiser votre jardin mois par mois, avec des techniques de jardinage efficaces et des astuces écologiques.

Par Marabout
Chez Marabout

|

Auteur

Marabout

Editeur

Marabout

Genre

Jardinage

Mon agenda du jardin Silence ça pousse !

Marabout

Paru le 27/08/2025

144 pages

Marabout

12,90 €

ActuaLitté
9782501196567
© Notice établie par ORB
