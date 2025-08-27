Mon agenda du jardin Silence ça pousse ! est l'outil indispensable pour tous les passionnés de jardinage. Semaine après semaine, cet agenda jardin 2025 vous guide dans l'organisation de vos semis, plantations et récoltes, tout en vous accompagnant au rythme des saisons. Retrouvez des conseils pratiques de jardiniers, des fiches sur la faune et la flore, une plante mise à l'honneur chaque mois, ainsi que des listes de tâches à réaliser pour entretenir votre jardin tout au long de l'année. Un véritable compagnon pour planifier, cultiver et savourer les plaisirs du jardin. Idéal pour les jardiniers débutants comme confirmés, cet agenda illustré vous aide à organiser votre jardin mois par mois, avec des techniques de jardinage efficaces et des astuces écologiques.