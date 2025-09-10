L'art de collecter les souvenirs

15 PROJETS CREATIFS POUR IMMORTALISER VOS SOUVENIRS ET LAISSER S'EXPRIMER VOTRE CÔTE SENTIMENTAL ET CREATIF ! Grâce à ce livre, créez de ravissants mémentos : un journal de scrapbooking, des petites boîtes à merveilles, des carnets de voyages, et bien d'autres choses... Gardez l'oeil ouvert pour collecter photos, cartes, tickets, jolis papiers : tout ce qui se découpe, se plie, se colle pour alimenter vos carnets et tous vos projets créatifs. Transformez vos souvenirs en trésors qui dureront toute la vie ! Véritable phénomène sur les réseaux, Martina Calvi a réuni une vaste communauté de passionnés de papeterie, de stickers et de beaux carnets. Chaque jour, elle inspire des milliers de gens à cultiver un hobby loin des écrans et à conserver leurs souvenirs de manière créative.