L'art de collecter les souvenirs

Martina Calvi

15 PROJETS CREATIFS POUR IMMORTALISER VOS SOUVENIRS ET LAISSER S'EXPRIMER VOTRE CÔTE SENTIMENTAL ET CREATIF ! Grâce à ce livre, créez de ravissants mémentos : un journal de scrapbooking, des petites boîtes à merveilles, des carnets de voyages, et bien d'autres choses... Gardez l'oeil ouvert pour collecter photos, cartes, tickets, jolis papiers : tout ce qui se découpe, se plie, se colle pour alimenter vos carnets et tous vos projets créatifs. Transformez vos souvenirs en trésors qui dureront toute la vie ! Véritable phénomène sur les réseaux, Martina Calvi a réuni une vaste communauté de passionnés de papeterie, de stickers et de beaux carnets. Chaque jour, elle inspire des milliers de gens à cultiver un hobby loin des écrans et à conserver leurs souvenirs de manière créative.

Par Martina Calvi
Chez Dessain et Tolra

Auteur

Martina Calvi

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Scrapbooking

L'art de collecter les souvenirs

Martina Calvi

Paru le 10/09/2025

176 pages

Dessain et Tolra

19,99 €

9782295016607
