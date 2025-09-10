Inscription
#Roman francophone

La revanche du prépuce

Philippe B. Grimbert

Pour le soulager d'une mort indigne, Paul Caunisbert injecte à son père une dose fatale d'un puissant sédatif raflé en douce à l'hôpital dans lequel il travaille. Mais faire face aux remontrances du comité d'éthique n'est rien comparé à la déferlante familiale qu'engendre ce geste symbolique. Entre une demi-soeur juive intégriste et les anciens camarades révolutionnaires de Simon, Paul apprendra à ses dépens que tuer le père comporte des risques. Dans son troisième roman, Philippe B. Grimbert empoigne une saga familiale par la racine, avec une ironie mordante et un humour détartrant, pour nous faire rire à belles dents.

Par Philippe B. Grimbert
Chez J'ai lu

|

Auteur

Philippe B. Grimbert

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

La revanche du prépuce

Philippe B. Grimbert

Paru le 10/09/2025

224 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290392317
