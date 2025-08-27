Inscription
#Essais

Le Proche-Orient iranien

Camille Alexandre

ActuaLitté
L'attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. On ne peut la comprendre sans la replacer dans son contexte : c'est ce que propose ce livre. Or ce qui se fait jour au fil des pages n'est pas ce qu'on pourrait croire. Car l'auteur démontre que, s'il apparaît à première vue comme un soubresaut du conflit israélo-palestinien, le 7-Octobre est surtout la conséquence d'une mécanique qui s'est mise en branle à Téhéran le 1er février 1979, jour de la révolution khomeyniste. Camille Alexandre propose une relecture radicale de la géopolitique du Proche-Orient en mettant en lumière le rôle central et souvent méconnu de la République islamique d'Iran. Combinant approche historique et décryptage théologique, l'auteur remonte aux racines de la révolution islamique pour retracer les dynamiques régionales des quarante dernières années et la construction d'un axe militaro-religieux structuré autour de Téhéran. Son but : enserrer l' "entité sioniste" , l'ennemi à abattre, non pas au nom des droits des Palestiniens, mais au nom d'un projet théologique - libérer la Terre sainte. Les tueries du 7-Octobre sont le premier coup porté par la "Résistance islamique" au coeur même du sanctuaire qu'est Israël pour le peuple juif. A contre-courant des lectures fragmentées ou émotionnelles, une chronique implacable qui s'étend de 1979 au 7 octobre 2023 et révèle l'unité idéologique et militaire d'un projet d'expansion issu de la révolution iranienne. Le 7-Octobre n'est pas un dérapage, c'est un aboutissement. Un texte engagé, rigoureux, éclairant, qui retrace la véritable histoire de cette région. Camille Alexandre est spécialiste des relations internationales. Arabophone et persanophone, Camille a travaillé plus de dix ans dans divers pays du Proche- et du Moyen-Orient, et a développé une expertise sur les mondes arabe et perse, ainsi que sur leurs interactions jusqu'à nos jours.

Par Camille Alexandre
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Camille Alexandre

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Ouvrages généraux

Le Proche-Orient iranien

Camille Alexandre

Paru le 27/08/2025

202 pages

Editions Odile Jacob

22,90 €

ActuaLitté
9782415013356
