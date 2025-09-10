Inscription
En ce moment :

#Polar

Miss Marple

Agatha Christie

ActuaLitté
Qui n'a jamais surpris le nom de Miss Marple au détour d'un repas de famille, d'une salle de classe, d'un rayonnage de bibliothèque ou des pages d'un programme télévisé ? Indépendante, futée, malicieuse, cette femme de fiction, mais surtout de légende, a su séduire des générations de lecteurs. Aujourd'hui, près d'un siècle après sa première apparition, douze autrices talentueuses s'emparent de cette enquêtrice résolument moderne pour nous offrir autant d'aventures captivantes. Naomi Alderman, Leigh Bardugo, Alyssa Cole, Lucy Foley, Elly Griffiths, Natalie Haynes, Jean Kwok, Val McDermid, Karen M. McManus, Dreda Say Mitchell, Kate Mosse, Ruth Ware Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Fabienne Gondrand.

Par Agatha Christie
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Miss Marple par Agatha Christie

Commenter ce livre

 

Miss Marple

Agatha Christie

Paru le 17/09/2025

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782253249429
© Notice établie par ORB
