Qui n'a jamais surpris le nom de Miss Marple au détour d'un repas de famille, d'une salle de classe, d'un rayonnage de bibliothèque ou des pages d'un programme télévisé ? Indépendante, futée, malicieuse, cette femme de fiction, mais surtout de légende, a su séduire des générations de lecteurs. Aujourd'hui, près d'un siècle après sa première apparition, douze autrices talentueuses s'emparent de cette enquêtrice résolument moderne pour nous offrir autant d'aventures captivantes. Naomi Alderman, Leigh Bardugo, Alyssa Cole, Lucy Foley, Elly Griffiths, Natalie Haynes, Jean Kwok, Val McDermid, Karen M. McManus, Dreda Say Mitchell, Kate Mosse, Ruth Ware Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Fabienne Gondrand.