Te laisse pas faire !

Emmanuelle Piquet

ActuaLitté
"Je serai toujours là pour toi, mais je ne ferai pas à ta place, car cela voudrait dire que je ne te fais pas confiance, ce qui est faux". Les codes de la cour de récré sont clairs : 1) Les problèmes se règlent d'abord entre enfants. 2) Celui ou celle qui déroge à cette règle à partir du CM1 perd considérablement de sa "popularité". Quand les parents, voulant bien faire, volent au secours de leur enfant, ils prennent le risque d'aggraver les choses. Dans ce livre aussi intelligent que pragmatique, à contre- courant des idées reçues, Emmanuelle Piquet nous indique la bonne posture : ne pas surprotéger l'enfant ou l'adolescent, mais l'aider à se défendre lui-même.

Par Emmanuelle Piquet
Chez Payot

|

Auteur

Emmanuelle Piquet

Editeur

Payot

Genre

Relations parents, enfants, en

Te laisse pas faire !

Emmanuelle Piquet

Paru le 10/09/2025

192 pages

Payot

8,50 €

9782228939881
