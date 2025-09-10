Te laisse pas faire !

"Je serai toujours là pour toi, mais je ne ferai pas à ta place, car cela voudrait dire que je ne te fais pas confiance, ce qui est faux". Les codes de la cour de récré sont clairs : 1) Les problèmes se règlent d'abord entre enfants. 2) Celui ou celle qui déroge à cette règle à partir du CM1 perd considérablement de sa "popularité". Quand les parents, voulant bien faire, volent au secours de leur enfant, ils prennent le risque d'aggraver les choses. Dans ce livre aussi intelligent que pragmatique, à contre- courant des idées reçues, Emmanuelle Piquet nous indique la bonne posture : ne pas surprotéger l'enfant ou l'adolescent, mais l'aider à se défendre lui-même.