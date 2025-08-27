C'est quoi, l'écologie ?

Pourquoi on ne donne plus de sacs en plastique à la caisse ? Pourquoi il faut réduire les déchets ? Pas plus de 2 °C : il vient d'où, cet objectif pour la planète ? Pourquoi on a besoin des abeilles ? C'est quoi, le réchauffement climatique ? L'écologie fait aujourd'hui partie des programmes scolaires, et écoliers et collégiens sont sensibilisés au réchauffement climatique, aux problèmes de pollution ainsi qu'aux enjeux de la protection des ressources naturelles de notre planète. Des réponses en BD à toutes ces questions, et à bien d'autres, pour décrypter les enjeux de l'écologie. La BD comme vecteur d'explication Des BD directement issues des vidéos du magazine "1jour1actu" . Ces vidéos pédagogiques répondent chaque jour à une question d'enfant en lien avec l'actu, en une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est toujours drôle, le dessin est léger et espiègle. L'intention est d'aider l'enfant à construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se forger sa propre opinion. Chaque BD développe une idée principale associée à quelques idées secondaires dont l'objectif est uniquement d'étayer, d'éclairer, de contextualiser l'idée principale. Infographies et repères Pour relier toutes ces BD, s'ajoutent des pages-repères en début de chapitre. Sur la base d'infographies claires et précises, des informations plus générales, toujours courtes et incisives, viennent compléter le sujet abordé. Des chiffres clés, des cartes et des cabochons permettent d'expliquer d'une façon très simple la biodiversité, les grands écosystèmes, les espèces menacées, la pollution, le réchauffement climatique et le développement durable. Ces pages fonctionnent comme des fiches techniques. Idéal pour préparer un exposé ! Un partenariat Milan/France Télévisions "1jour1actu" s'est associé à France Télévisions pour la création (à partir de ses vidéos) et la diffusion de la série quotidienne "1jour1question" sur la chaîne France 4. Chaque épisode est diffusé quatre fois dans la matinée, puis est disponible en replay (6 saisons sur 10, 212 épisodes sont toujours accessibles). La série est aussi accessible sur le site Lumni, plateforme éducative numérique de l'audiovisuel public français.