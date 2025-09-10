Quelle est l'origine biologique de nos pulsions, de nos actions et de nos pensées ? Le cortex, répond l'auteur, l'écorce qui entoure notre volumineux cerveau et singulièrement sa composante frontale, à sa pointe, qui représente un tiers de sa masse. Hypertrophiée chez l'être humain par rapport aux autres primates, cette zone est un "hub" élaboré, qui pilote notre cognition dans sa partie haute et nos affects dans sa partie basse. S'appuyant sur de nombreux cas cliniques et sur le fruit de ses recherches, Richard Lévy dévoile les formidables pouvoirs du cortex. Il montre que ce dernier, en instaurant un espace de réflexion entre "je perçois" et "j'agis" , assure notre fonctionnement conscient et volontaire. Décoder le monde, se libérer des automatismes, peser le pour et le contre, orchestrer la pensée, anticiper l'action, etc. : les pouvoirs du cortex sont au coeur de notre créativité et de notre liberté. Sans eux, nous serions esclaves du présent, sans possibilité d'évaluer, de confronter nos perceptions à nos souvenirs ni de prévoir des futurs possibles.