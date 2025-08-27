C'est quoi, le handicap ?

Le handicap, un des principaux motifs de discrimination en France "Ca veut dire quoi, être une personne handicapée ? C'est quoi, l'autisme ? Est-ce qu'on peut travailler quand on est atteint d'un handicap ? " Dans cet ouvrage documentaire de soixante-quatre pages, on en apprend plus sur les différents types de handicaps, qu'ils soient visibles ou invisibles (handicap moteur, malvoyance, dyslexie, troubles mentaux...), sur la réalité du quotidien des personnes atteintes de handicap, et sur les perceptions et les barrières dressées par la société. Le mariage de l'infographie et de la bande dessinée Cet ouvrage regroupe les bandes dessinées de Jacques Azam, mêlées aux illustrations infographiques de Camille Pichon, dans une maquette lisible et dynamique ! Un documentaire écrit main dans la main avec des relecteurs spécialisés Le livre, écrit par Isabelle Pouyllau, a été relu par l'association Les Dévalideuses ainsi qu'Handicap International. Un contenu vérifié et très documenté sur un sujet de société qui nous concerne tous !