L'affaire Jubillar

Stéphane Simon, Dominique Rizet

ActuaLitté
C'est une des affaires criminelles récentes les plus marquantes, par son mystère et la personnalité déroutante du suspect numéro 1. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, une infirmière de 33 ans disparaît, laissant ses enfants, ses collègues et ses amies sans nouvelles. Dès le lendemain, alors que les gendarmes sont lancés à sa recherche, les Français découvrent le visage souriant de Delphine Jubillar, cette habitante de Cagnac-les-Mines, une commune du Tarn. Rapidement les enquêteurs s'orientent vers celui qui va devenir le suspect principal : Cédric, son mari, un peintre-plaquiste fantasque. Mais les gendarmes butent bientôt sur l'absence de scène de crime, de preuve matérielle, puis l'absence d'aveux et surtout l'absence du corps de Delphine Jubillar, toujours pas retrouvé cinq ans après. Pourtant, les indices récoltés par les enquêteurs conduiront à la mise en examen de Cédric Jubillar pour homicide sur conjoint. Son procès posera aux jurés l'éternelle question, au coeur de la justice : ai-je une intime conviction ? L'accusé est-il coupable ? Ce livre propose de vous faire vivre l'enquête en révélant toutes les pièces du dossier, y compris une hypothèse émise par les auteurs qui peut rebattre les cartes. Il vous appartient désormais de vous faire votre propre opinion. Elina Rostan est rédactrice spécialiste de faits divers. Elle a eu accès aux pièces du dossier et a pu s'entretenir avec les acteurs clés de l'affaire. Dominique Rizet est spécialiste Police-Justice. Il est présentateur de Faites entrer l'accusé sur RMC Découverte et Affaire suivante sur BFM TV. Stéphane Simon est journaliste, producteur de télévision et de documentaires, auteur de plusieurs enquêtes best-sellers.

Par Stéphane Simon, Dominique Rizet
Chez Fayard

|

Auteur

Stéphane Simon, Dominique Rizet

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

L'affaire Jubillar

Stéphane Simon, Dominique Rizet

Paru le 10/09/2025

324 pages

Fayard

18,90 €

9782213733821
