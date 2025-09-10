Inscription
L'année épigraphique

Collectif, PUF

ActuaLitté
L'Année épigraphique est une publication annuelle en langue française, créée en 1888, qui reproduit, en l'accompagnant d'une description du monument (ou de l'objet) inscrit, d'un commentaire et souvent d'une traduction, le texte des inscriptions latines et grecques concernant le monde romain antique publiées, corrigées ou commentées dans une grande variété d'ouvrages et de périodiques en langues modernes. Elle recense en outre les principaux travaux historiques fondés sur une documentation épigraphique. Des indices, répartis en quatorze rubriques hiérarchisées, analysent finement le contenu de l'ouvrage. Le volume qui sera mis en vente le 7 septembre 2023 (environ 1100 à 1200 pages) est issu du dépouillement, réalisé par une équipe internationale de spécialistes sous la direction de Mireille Corbier, des publications de l'année 2020 ; il rendra compte de l'importance de l'accroissement de l'information épigraphique au cours de cette année.

Collectif, PUF
Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Collectif, PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Archives, paléographie

L'année épigraphique

Collectif, PUF

Paru le 10/09/2025

1044 pages

Presses Universitaires de France - PUF

78,00 €

9782130861195
