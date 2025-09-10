Mon cours d'accords mets et vins

Servir un vin rouge avec un steak, un vin blanc avec du poisson, du champagne à l'apéritif, un liquoreux avec du foie gras... d'accord, mais pourquoi ? Vous aimeriez comprendre comment fonctionnent les accords entre les vins et les mets, créer des associations inattendues, les partager avec vos proches. En 10 semaines chrono, le professeur Fabrizio Bucella, sommelier et directeur de l'école d'oenologie Inter Wine & Dine, vous propose un cours d'accords mets et vins surprenant et ludique, qui répondra à toutes vos questions ! 1 méthode innovante avec des outils graphiques faciles à prendre en main, pour mieux visualiser la qualité de vos accords. 4 chapitres pour découvrir tout l'univers des accords avec les vins blancs, les vins rouges, les liquoreux, les rosés, les effervescents, et même les bières et les eaux-de-vie ! 15 leçons qui détaillent les différentes composantes des vins : l'alcool, l'acidité, le sucre, les tannins, et expliquent les mécanismes qui permettent de réussir tous les accords. 100 exercices avec leurs corrigés pour s'entraîner, seul ou entre amis, et tester tous les accords, des plus évidents aux plus étonnants.