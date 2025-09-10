Inscription
Agir pour le climat dans son entreprise : c'est possible !

Valérie Masson-Delmotte, Alumni for the planet

Préface de Valérie Masson-Delmotte. Elle a supervisé un ensemble de rapports du Giec pour fournir une évaluation collective, rigoureuse, de l'état des connaissances, et contribue à l'évaluation de l'action de la France vis-à-vis du changement climatique, au sein du Haut Conseil pour le climat. Vous êtes sensible aux enjeux climatiques et environnementaux, vous avez peut-être déjà changé certaines habitudes dans votre vie personnelle... mais comment agir dans votre entreprise, surtout si cela ne fait pas partie de votre fiche de poste ? Ce livre vous montre que c'est possible, notamment grâce à cinq principes essentiels à appliquer tout au long de votre parcours. Vous y apprendrez comment trouver des alliés, créer une dynamique collective, obtenir le soutien de votre direction ou encore lancer des actions concrètes dans votre entreprise. Dans la seconde partie de l'ouvrage, découvrez les témoignages de salariés qui ont mis en place des initiatives impactantes : bilan carbone, création d'un collectif interne de salariés engagés, stratégie de décarbonation, achats responsables... Des retours d'expérience pour vous inspirer et vous donner confiance. Une méthode éprouvée, des exemples concrets, l'élan pour passer à l'action et l'énergie pour avancer dans la durée ! Les témoignages de cet ouvrage ont été réalisés par Anaïs Richardin. Les illustrations, quant à elles, ont été réalisée par Caroline Tsiang.

Par Valérie Masson-Delmotte, Alumni for the planet
Chez Dunod

Valérie Masson-Delmotte, Alumni for the planet

Dunod

Entreprise

Agir pour le climat dans son entreprise : c'est possible !

Alumni for the planet

Paru le 10/09/2025

144 pages

Dunod

15,00 €

9782100883066
