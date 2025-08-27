Aujourd'hui, ton maître propose de créer une chaîne de la classe. C'est un projet intéressant, mais en voyant tes camarades qui se filment en faisant des bêtises et les adultes scotchés à leurs téléphones, tu t'interroges : n'y a-t-il pas une meilleure façon d'utiliser les écrans ? Que va-t-il se passer ? C'est à toi de le décider car, dans ce livre, c'est toi le héros/l'héroïne ! Le monde dont tu es le héros est une série de premières lectures destinées aux enfants de 7-8 ans. - après le succès de " La classe dont tu es le héros " , une nouvelle série de livres dont tu es le héros pour aider les enfants à réfléchir à des thématiques de la société actuelle dans un environnement qui est le leur : l'école. - des livres-jeux dont tu es le héros permettant aux jeunes lecteurs et lectrices de prendre le contrôle de leur aventure grâce à leurs décisions et à la résolution d'énigmes, devenant véritablement acteurs et actrices du monde d'aujourd'hui ; - des thématiques abordées à hauteur d'enfant avec le soutien d'experts par Lilas Nord, et illustrées par Stéphanie Alastra d'un trait à la fois tendre et énergique ; - des encarts à visée pédagogique entre chaque chapitre pour approfondir ses connaissances sur la thématique explorée !