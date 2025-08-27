Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman jeunesse

Le monde dont tu es le héros

Lilas Nord, Stéphanie Alastra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui, ton maître propose de créer une chaîne de la classe. C'est un projet intéressant, mais en voyant tes camarades qui se filment en faisant des bêtises et les adultes scotchés à leurs téléphones, tu t'interroges : n'y a-t-il pas une meilleure façon d'utiliser les écrans ? Que va-t-il se passer ? C'est à toi de le décider car, dans ce livre, c'est toi le héros/l'héroïne ! Le monde dont tu es le héros est une série de premières lectures destinées aux enfants de 7-8 ans. - après le succès de " La classe dont tu es le héros " , une nouvelle série de livres dont tu es le héros pour aider les enfants à réfléchir à des thématiques de la société actuelle dans un environnement qui est le leur : l'école. - des livres-jeux dont tu es le héros permettant aux jeunes lecteurs et lectrices de prendre le contrôle de leur aventure grâce à leurs décisions et à la résolution d'énigmes, devenant véritablement acteurs et actrices du monde d'aujourd'hui ; - des thématiques abordées à hauteur d'enfant avec le soutien d'experts par Lilas Nord, et illustrées par Stéphanie Alastra d'un trait à la fois tendre et énergique ; - des encarts à visée pédagogique entre chaque chapitre pour approfondir ses connaissances sur la thématique explorée !

Par Lilas Nord, Stéphanie Alastra
Chez Hatier

|

Auteur

Lilas Nord, Stéphanie Alastra

Editeur

Hatier

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le monde dont tu es le héros par Lilas Nord, Stéphanie Alastra

Commenter ce livre

 

Le monde dont tu es le héros

Lilas Nord, Stéphanie Alastra

Paru le 27/08/2025

48 pages

Hatier

6,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401038844
9782401038844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.