Love signed and delivered

Thalia Borger

Faux fiancé... meilleur ami de mon grand frère... mais surtout mon premier amour. Celui qui m'a brisé le coeur. Que les ennuis commencent... Tucker Reeves a disparu de la vie Mabel Walker depuis plusieurs années, sans aucune explication. Devenu un homme d'affaire impitoyable, il est prêt à tout pour convaincre un nouvel investisseur de signer un contrat très important. Même à laisser entrevoir l'homme bon, aux valeurs indéniables, qui se cache derrière le masque. Pour rendre cela possible, Brett, son meilleur ami, a une idée brillante : pourquoi ne pas faire croire à une romance parfaite entre Mabel, sa petite soeur, et Tucker ? Elle a besoin d'un nouveau travail, et lui, d'une couverture. La jeune femme, désespérée, accepte à contrecoeur. Mais quand les sentiments remontent, que les regards deviennent trop sincères, que la frontière entre le faux et le réel s'efface, l'amour mérite-t-il une seconde chance ? Les secrets et les mensonges enfouis ne risquent-ils pas de tout faire exploser sur leur passage ?

Par Thalia Borger
Chez Butterfly éditions

Auteur

Thalia Borger

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

Love signed and delivered

Thalia Borger

Paru le 27/08/2025

400 pages

Butterfly éditions

22,00 €

9782376524540
