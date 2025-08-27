Love signed and delivered

Faux fiancé... meilleur ami de mon grand frère... mais surtout mon premier amour. Celui qui m'a brisé le coeur. Que les ennuis commencent... Tucker Reeves a disparu de la vie Mabel Walker depuis plusieurs années, sans aucune explication. Devenu un homme d'affaire impitoyable, il est prêt à tout pour convaincre un nouvel investisseur de signer un contrat très important. Même à laisser entrevoir l'homme bon, aux valeurs indéniables, qui se cache derrière le masque. Pour rendre cela possible, Brett, son meilleur ami, a une idée brillante : pourquoi ne pas faire croire à une romance parfaite entre Mabel, sa petite soeur, et Tucker ? Elle a besoin d'un nouveau travail, et lui, d'une couverture. La jeune femme, désespérée, accepte à contrecoeur. Mais quand les sentiments remontent, que les regards deviennent trop sincères, que la frontière entre le faux et le réel s'efface, l'amour mérite-t-il une seconde chance ? Les secrets et les mensonges enfouis ne risquent-ils pas de tout faire exploser sur leur passage ?