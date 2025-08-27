Inscription
Sophia Antipolis Saveur et Agrotourisme

Petit Futé

Au gré des restanques, au pied du Cheiron ou en passant par les gorges et les balcons du Loup, découvrez à travers des itinéraires imaginés pour vous régaler, la richesse d'un terroir bien particulier : celui des Préalpes d'Azur. Terre de contrastes, ce parc naturel offre aux visiteurs la diversité de ses territoires, de ses paysages et de ses produits exceptionnels. Dans ce guide, nous avons voulu valoriser les produits locaux, issus de l'agriculture biologique ou raisonnée et ceux qui les font et les mettent le mieux en valeur. Agriculteurs, éleveurs, restaurateurs, artisans - tous engagés - sont ici recensés et se tiennent prêts à partager avec vous ces valeurs et leur authenticité.

Par Petit Futé
Chez Editions Déclics

Auteur

Petit Futé

Editeur

Editions Déclics

Genre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sophia Antipolis Saveur et Agrotourisme

Petit Futé

Paru le 27/08/2025

Editions Déclics

3,95 €

9782370577276
