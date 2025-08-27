Inscription
En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Main gauche

Daniel Fox, Rose Adam

ActuaLitté
Main gauche est un supplément pour Zweihänder, le jeu de rôle sombre et périlleux récompensé du prix du Meilleur jeu et du Produit de l'année aux ENnie Awards 2018. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez : - Intégrer 68 nouvelles professions à vos campagnes sombres et périlleuses. - Mener des combats de véhicules à l'aide de nouvelles règles cinématographiques très simples à appréhender. - Pratiquer l'alchimie et la sorce-science et accéder à de nouvelles capacités mortelles. - Fabriquer des machines fantastiques comme le chaudron d'Arkwright et le tombereau rugissant. - Vous plonger dans l'occultisme et vénérer de sombres divinités. - Apprendre l'un des 90 nouveaux sorts et déchaîner ses terrifiants pouvoirs. - Conclure des pactes et vendre votre âme contre des dons démoniaques d'une puissance incommensurable. - Créer vos propres créatures et vos PNJ à la volée. Grâce au système D100 ZWEIHÄNDER, vous pourrez créer des personnages sombres, écrire des aventures périlleuses et mener votre propre campagne low et dark fantasy.

Par Daniel Fox, Rose Adam
Chez Akileos

|

Auteur

Daniel Fox, Rose Adam

Editeur

Akileos

Genre

Jeux

Main gauche

Daniel Fox, Rose Adam

Paru le 27/08/2025

Akileos

59,00 €

ActuaLitté
9782355745812
© Notice établie par ORB
