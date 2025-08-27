Main gauche est un supplément pour Zweihänder, le jeu de rôle sombre et périlleux récompensé du prix du Meilleur jeu et du Produit de l'année aux ENnie Awards 2018. Grâce à cet ouvrage, vous pourrez : - Intégrer 68 nouvelles professions à vos campagnes sombres et périlleuses. - Mener des combats de véhicules à l'aide de nouvelles règles cinématographiques très simples à appréhender. - Pratiquer l'alchimie et la sorce-science et accéder à de nouvelles capacités mortelles. - Fabriquer des machines fantastiques comme le chaudron d'Arkwright et le tombereau rugissant. - Vous plonger dans l'occultisme et vénérer de sombres divinités. - Apprendre l'un des 90 nouveaux sorts et déchaîner ses terrifiants pouvoirs. - Conclure des pactes et vendre votre âme contre des dons démoniaques d'une puissance incommensurable. - Créer vos propres créatures et vos PNJ à la volée. Grâce au système D100 ZWEIHÄNDER, vous pourrez créer des personnages sombres, écrire des aventures périlleuses et mener votre propre campagne low et dark fantasy.