#Bande dessinée

Zweihänder

Daniel Fox, Rose Adam

ActuaLitté
Vainqueur de l'ENnie du Meilleur jeu et Produit de l'année à la Gen Con 2018, mentionné sur Forbes. com, classé parmi les meilleures ventes de jeu de rôle sur DriveThThruRPG, avec plus de 90 000 exemplaires vendus dans le monde, ZWEIHÄNDER le JDR sombre & périlleux est une version plus sanglante, plus sombre et plus violente des jeux de rôle classiques. Vous allez créer des personnages sombres, écrire des aventures périlleuses et imaginer vos propres campagnes low & dark fantasy. Ces règles sont aussi parfaitement adaptées à des aventures de type médiéval ou renaissance. Vous pouvez également utiliser cet ouvrage pour créer votre propre monde de toutes pièces, qu'il soit inspiré par Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, Le Trône de fer de George R. R. Martin, La Compagnie noire de Glen Cook, Solomon Kane de Robert E. Howard, Les Salauds gentilhomme de Scott Lynch ou d'autres univers sombres et périlleux. Ce jeu tout-en-un contient pratiquement tout ce dont vous aurez besoin pour jouer : un guide de création de personnages, des règles pour mener le jeu et un bestiaire débordant de créatures féeriques ou démoniaques.

Par Daniel Fox, Rose Adam
Chez Akileos

|

Auteur

Daniel Fox, Rose Adam

Editeur

Akileos

Genre

Indépendants

Zweihänder

Daniel Fox, Rose Adam

Paru le 27/08/2025

Akileos

69,00 €

9782355745515
