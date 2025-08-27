Inscription
#Bande dessinée

La porte ouverte

Dominique Hé

ActuaLitté
Dominique Hé ou l'âge d'or de la bande dessinée : retour sur les débuts d'un dessinateur de talent. Après des études poussées en mathématiques, Dominique Hé arrive à Paris. Dans un élan d'enthousiasme, il pousse les portes des Beaux-Arts puis s'essaie à la peinture, au théâtre, à la sculpture... c'est un fiasco. Ses échecs successifs en tant que "peintre déjà maudit" le mènent à prendre un petit job jusqu'au jour où une porte s'ouvre " littéralement " devant lui. Nous sommes en 1972 et dans l'effervescence de l'époque, l'Université expérimentale de Vincennes sera l'une des premières à proposer un atelier bande dessinée animé par Jean Giraud, alias Moebius. Découvertes, stupéfactions et rencontres vont rythmer ces années fastes pour les bulles, durant lesquelles le jeune Dominique se forgera un coup de crayon. En cours, ses camarades s'appellent Serge Le Tendre, Régis Loisel, François Dimberton ou André Juillard, et vont changer un jour le paysage de la BD. Grâce à son professeur, Dominique va croiser le chemin de René Goscinny, créateur de génie, mais aussi celui de Philippe Druillet, de Jodorowsky ou encore du dessinateur Jean-Claude Mézières... Planche après planche, Dominique va développer son potentiel et proposer ses travaux aux magazines Pilote, Le Figaro Dimanche et Métal hurlant. Il a encore beaucoup à apprendre, mais un talent certain. Quand son premier album voit le jour en 1977 (Voyages, préface de Philippe Koechlin, postface de Jean Giraud), Dominique sent qu'il vient de rentrer de pied ferme dans le petit cercle des dessinateurs de bande dessinée... Sa carrière est lancée. Rendez-vous avec le destin ou heureux hasard La porte ouverte revient sur ce moment de grâce où l'on trouve sa vocation. Dominique Hé dépeint avec nostalgie l'âge d'or de la bande dessinée dans le sillage des années 1970, une époque marquée par les grands maîtres (de Jacques Martin à Claire Bretécher sans oublier Jean-Pierre Dionnet). Un album personnel et authentique, dans lequel le dessinateur à la ligne claire de Secrets Bancaires se livre sur ses débuts dans la BD et rend un vibrant hommage à un métier de passionné. Des textes inédits de FRANK MARGERIN, Jean-Pierre DIONNET, SERGE LE TENDRE, FRANCOIS DIMBERTON et l'authentique postface que Moebius avait écrite pour le tout premier album de Dominique seront publiés en fin d'ouvrage.

Par Dominique Hé
Chez Glénat

|

Auteur

Dominique Hé

Editeur

Glénat

Genre

Histoire de la BD

La porte ouverte

Dominique Hé

Paru le 27/08/2025

124 pages

Glénat

23,00 €

ActuaLitté
9782344064764
