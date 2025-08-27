Inscription
#Polar

Le secret du Viking King

Joëlle Jolivet, Jean-Luc Fromental

Un beau matin, Griselda débarque en trombe chez Miss Chat : Ole a fermé son "Milk Bar" , le Polp'z, sans les prévenir... Bizarre ! Mais quelle n'est pas leur surprise lorsque, s'introduisant à l'intérieur, elles découvrent une pièce ravagée et de curieuses traces vertes et gluantes, qui sentent fort la marée... Soupçonnant un coup du gang des Six Poulpes, mené par le redoutable Big Ø, Miss Chat et Griselda se rendent Au Vieux Drakkar, boutique d'antiquités et musée consacré aux Vikings. Mais l'affaire se révèle plus corsée qu'elle n'en a l'air... La perspicace Miss Chat revient dans une nouvelle enquête !

Genre

Policier-Espionnage

Paru le 27/08/2025

64 pages

13,90 €

9782330209735
