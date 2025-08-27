Petit Futé Andorre

Nichée au coeur des Pyrénées, l'Andorre est aussi un mélange subtil de nature sauvage et de cultures. Ses montagnes préservées à découvrir selon les saisons à pied, en VTT, en Quad ou à ski, déploient des trésors de la biodiversité européenne, et s'enorgueillissent du plus vaste domaine skiable des Pyrénées. Ses eaux thermales ont depuis 1994 leur cathédrale : Caldea, immense centre thermo-ludique dans lequel le bien être est loi et les hommes sont rois. La vallée du Madriu, figurant au patrimoine de l'Unesco comme "paysage culturel" peut, quant à elle, nous conter la vie de nos ancêtres pyrénéens qui ont façonné ces terres : ces ancêtres pasteurs, forgerons puis cultivateurs de tabac.