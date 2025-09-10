Semainier de magie moderne

Et si chaque jour portait une énergie unique, prête à soutenir vos intentions ? Ce grimoire complet et accessible vous guide pour choisir le sort le plus adapté au bon moment. Ici, pas de formules compliquées ni de rituels hors de portée : chaque sort est détaillé pas à pas, avec des gestes simples, des mots à prononcer, des ingrédients faciles à trouver et des conseils clairs pour profiter pleinement de l'influence des planètes et des cycles lunaires. Abondance, amour, protection, libération... que vous soyez débutant ou initié, chaque page vous aide à poser l'intention juste et à la renforcer grâce aux énergies spécifiques du jour. Ouvrez ce grimoire, laissez-vous inspirer, et faites de la magie une alliée concrète pour avancer pas à pas sur votre propre voie.