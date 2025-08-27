Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Jonathan Livingston le goéland

Richard Bach, François Rosso, Pierre Clostermann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Décidément, Jonathan Livingston n'est pas un goéland comme les autres. Epris de liberté et passionné, il veut voler toujours plus haut, toujours plus vite ! Mais cet être original ne plaît guère à la communauté des goélands. Pour ses semblables, voler n'est pas un plaisir, c'est une nécessité : il faut se nourrir. Condamné à l'exil, seul, Jonathan regrette de ne pouvoir partager ses découvertes. Jusqu'au jour où il fait la rencontre de nouveaux amis... Il va alors apprendre à briser les chaînes qui emprisonnent son corps, mais aussi ses pensées. Drôle et poétique, Jonathan Livingston le goéland est un hymne à l'amour et à la liberté ! Dossier pédagogique 6e - Partir à l'aventure.

Par Richard Bach, François Rosso, Pierre Clostermann
Chez J'ai lu

|

Auteur

Richard Bach, François Rosso, Pierre Clostermann

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jonathan Livingston le goéland par Richard Bach, François Rosso, Pierre Clostermann

Commenter ce livre

 

Jonathan Livingston le goéland

Richard Bach trad. François Rosso, Pierre Clostermann

Paru le 27/08/2025

96 pages

J'ai lu

3,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290429211
9782290429211
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.