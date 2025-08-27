Décidément, Jonathan Livingston n'est pas un goéland comme les autres. Epris de liberté et passionné, il veut voler toujours plus haut, toujours plus vite ! Mais cet être original ne plaît guère à la communauté des goélands. Pour ses semblables, voler n'est pas un plaisir, c'est une nécessité : il faut se nourrir. Condamné à l'exil, seul, Jonathan regrette de ne pouvoir partager ses découvertes. Jusqu'au jour où il fait la rencontre de nouveaux amis... Il va alors apprendre à briser les chaînes qui emprisonnent son corps, mais aussi ses pensées. Drôle et poétique, Jonathan Livingston le goéland est un hymne à l'amour et à la liberté ! Dossier pédagogique 6e - Partir à l'aventure.