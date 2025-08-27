Inscription
#Roman francophone

La Reine Coax

George Sand

ActuaLitté
Au château de dame Yolande, la nature est abondante et prospère ; humains, plantes, grenouilles et poissons s'épanouissent. Jusqu'à ce qu'une sécheresse pousse Marguerite à faire drainer les douves pour les réaménager en jardins. Bientôt, une curieuse grenouille qui se présente comme la reine Coax interpelle la jeune fille et lui propose de visiter son royaume. Alors que Marguerite s'apprête à la suivre, elle est mise en garde par un cygne contre le batracien... A qui peut-elle se fier ? Les Contes d'une grand-mère, dédiés par l'autrice à ses deux petites-filles, incarnent avec la fraîcheur du merveilleux sa fascination pour la nature et son souhait d'éduquer les femmes. La Reine Coax est suivi de Ce que disent les fleurs, La Fée aux gros yeux, Le Gnome des huîtres et Le Marteau rouge. Dossier pédagogique 6e - Rencontrer des monstres : expérience de l'autre, expérience de soi.

Par George Sand
Chez J'ai lu

|

Auteur

George Sand

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

La Reine Coax

George Sand

Paru le 27/08/2025

96 pages

J'ai lu

2,00 €

ActuaLitté
9782290428733
© Notice établie par ORB
