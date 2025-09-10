Inscription
#Beaux livres

Voyages autour du monde

Aurélia Bertrand

ActuaLitté
Que diriez-vous de vous évader aux quatre coins du monde sans quitter votre table de coloriage ? Avec ce coloriages mystères officiel Le Routard, préparez-vous à un périple artistique uniqueà travers 50 coloriages mystères de paysages emblématiques, de monuments mythiques et des cultures fascinantes de notre planète ! De la majestueuse Tour Eiffel aux temples mystérieux d'Asie, en passant par les plages paradisiaques des Caraïbes et les ruelles animées des médinas orientales, chaque page est une invitation à l'exploration. Aurélia Bertrand, illustratrice du best-seller 100% Stitch, vous guide dans cette exploration graphique, entre détails soignés et plaisir de la découverte. Pour bien préparer ce voyage : 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIEZ LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - PROFITE D'UN MOMENT DE DETENTE - profitez d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures d'évasion créative GRAND FORMAT - référence du voyage depuis plus de 50 ans LE ROUTARD - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux paysages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement et profiter de l'expérience UN CADEAU PARFAIT - pour les passionnés de voyage et de coloriage, tous âges confondus

Par Aurélia Bertrand
Chez Hachette

|

Auteur

Aurélia Bertrand

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Voyages autour du monde

Aurélia Bertrand

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

ActuaLitté
9782017093497
