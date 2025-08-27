Inscription
#Roman francophone

Le dernier rêve

Anne Plantagenet, Pedro Almodovar

ActuaLitté
Dans ce recueil qui associe récits de fiction et d'auto-fiction, réflexions et souvenirs, Pedro Almodóvar livre son "autobiographie morcelée, incomplète et quelque peu cryptique , Le Dernier Rêve offre une plongée drôle et poétique dans l'univers du cinéaste de la movida, pour qui tout est matière à récit : les amours, les amants, les muses, les stars de roman-photo et les figures maternelles s'y côtoient dans un flamboyant déchaînement vital. On y retrouve les motifs qui lui sont chers - le rapport au temps, à la religion et au sentiment national, les violences sexuelles, les questionnements sur le genre... - tout en décelant, entre les lignes, son intimité profonde. Ecrits entre la fin des années 1960 et aujourd'hui, les douze textes qui composent Le Dernier Rêve proposent une incursion fascinante dans l'imaginaire baroque de l'un des plus grands réalisateurs européens, qui s'invite avec maestria en littérature.

Par Anne Plantagenet, Pedro Almodovar
Chez J'ai lu

|

Auteur

Anne Plantagenet, Pedro Almodovar

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature Espagnole

Le dernier rêve

Pedro Almodovar trad. Anne Plantagenet

Paru le 27/08/2025

246 pages

J'ai lu

8,40 €

ActuaLitté
9782290422908
