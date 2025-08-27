Inscription
#Roman francophone

Nell

Nora Roberts, Béatrice Pierre

En 1692, trois sorcières précipitèrent dans la mer une parcelle de terre arrachée au continent... Ainsi naquit, selon la légende, l'île des Trois Soeurs. C'est là que Nell trouve refuge trois siècles plus tard, pour échapper à son mari violent. Une force inexplicable la guide jusqu'à Mia Devlin, la gérante du Café-Librairie où elle décroche un emploi, et jusqu'à Ripley Todd, la shérif-adjointe. Et que dire de Zach, le frère de Ripley, qui lui fait peu à peu baisser la garde ? Nell ignore encore que son destin est tout tracé. Car la légende raconte également que l'île est maudite et que le temps de chasser les ombres du passé est venu...

Par Nora Roberts, Béatrice Pierre
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nora Roberts, Béatrice Pierre

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Nell

Nora Roberts trad. Béatrice Pierre

Paru le 27/08/2025

352 pages

J'ai lu

8,50 €

9782290416686
