Les Fondus du Champagne

Tous les secrets des grands crus dans un quiz, humoristique et pédagogique. Répondez à des dizaines de questions sur le monde du vin, sa fabrication, sa dégustation... et devenez un spécialiste du nectar des dieux ! Culture, régions, côteaux, vinification, histoire, tous les sujets sont abordés. Si vous avez des lacunes, faites confiance aux Fondus du vin pour parfaire vos connaissances ! En partenariat avec La Cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du Vin