Les Fondus du Champagne

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Saive

Tous les secrets des grands crus dans un quiz, humoristique et pédagogique. Répondez à des dizaines de questions sur le monde du vin, sa fabrication, sa dégustation... et devenez un spécialiste du nectar des dieux ! Culture, régions, côteaux, vinification, histoire, tous les sujets sont abordés. Si vous avez des lacunes, faites confiance aux Fondus du vin pour parfaire vos connaissances ! En partenariat avec La Cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du Vin

Par Hervé Richez, Christophe Cazenove, Saive
Chez Bamboo Editions

Auteur

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Saive

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Les Fondus du Champagne

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Saive

Paru le 10/09/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

9791041115204
