#Essais

Apocalypse cognitive

Gérald Bronner

ActuaLitté
La situation est inédite. Jamais auparavant nous n'avons disposé d'autant d'informations, ni d'autant de temps libre pour y puiser loisir et connaissance du monde. Comme nos prédécesseurs en avaient rêvé, la science et la technologie libèreraient l'humanité. Mais voilà que ce rêve tourne au cauchemar : ce déferlement d'informations dérégule notre " marché cognitif " ; nos esprits subissent l'envoûtement des écrans et s'abandonnent aux mille visages de la déraison. Victime d'un pillage en règle, notre esprit est au coeur d'un enjeu dont dépend notre avenir. Ce contexte inquiétant dévoile certaines des aspirations profondes de l'humanité. L'heure de la confrontation avec notre propre nature aurait-elle sonné ? Seule la façon dont nous réagirons définira les possibilités d'échapper à ce qu'il faut bien appeler une menace civilisationnelle. Dans un essai aussi passionnant que déroutant, avec un sens de la dramatisation argumenté, Gérald Bronner propose un diagnostic original sur la crise de notre temps. Martin Legros, Philosophie magazine. Un essai ambitieux qui rencontre un succès mérité. Roger-Pol Droit, Le Monde des livres. Préface inédite. Prix Aujourd'hui | Prix étudiant du Livre Politique - LCP | Grand prix BFM Business du livre éco.

Paru le 27/08/2025

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

