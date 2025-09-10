Inscription
#Manga

Doomsday War Tome 2

Natsuko Uruma

ActuaLitté
On n'est pas ici pour discuter ni pour serrer des mains. Que les choses soient bien claires : ceci est une guerre ! Premier combat du tournoi de l'Annihil-Nation : Japon - Royaume-Uni. Hasuichi et Albie ont activé leurs cellules de Thésée et livrent une lutte sans merci qui dépasse l'entendement. Les deux adversaires analysent chacun les compétences de l'autre et élaborent une stratégie pour parvenir à la victoire. Quel sera le dénouement de cet intense combat ? Place ensuite au deuxième affrontement : Chine - Etats-Unis. Début des hostilités entre les deux grandes puissances qui comptent bien défendre leur honneur.

Par Natsuko Uruma
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Natsuko Uruma

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Doomsday War Tome 2

Natsuko Uruma

Paru le 10/09/2025

160 pages

Bamboo Editions

7,95 €

ActuaLitté
9791041114160
© Notice établie par ORB
