Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Servamp Tome 22

Julien Pouly, Tanaka Strike

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Paresse VS la Mélancolie VS l'Envie ! Un combat sans merci ! Un terrible combat, dont l'enjeu est la réincarnation du Comte, oppose Kuro à Tsubaki. Ce dernier a gagné en puissance en rassemblant la force des djinns, et Kuro semble avoir du mal à lui faire face. Pendant ce temps, Lily, qui retient toujours Misono prisonnier dans la demeure des Arisuin, révèle à celui-ci son véritable objectif, et lève le voile sur le passé de sa mère...

Par Julien Pouly, Tanaka Strike
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Julien Pouly, Tanaka Strike

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Servamp Tome 22 par Julien Pouly, Tanaka Strike

Commenter ce livre

 

Servamp Tome 22

Tanaka Strike trad. Julien Pouly

Paru le 10/09/2025

176 pages

Bamboo Editions

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041113873
9791041113873
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.