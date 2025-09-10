Servamp Tome 22

La Paresse VS la Mélancolie VS l'Envie ! Un combat sans merci ! Un terrible combat, dont l'enjeu est la réincarnation du Comte, oppose Kuro à Tsubaki. Ce dernier a gagné en puissance en rassemblant la force des djinns, et Kuro semble avoir du mal à lui faire face. Pendant ce temps, Lily, qui retient toujours Misono prisonnier dans la demeure des Arisuin, révèle à celui-ci son véritable objectif, et lève le voile sur le passé de sa mère...