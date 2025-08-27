Des cimes sauvages aux cités médiévales, le périple d'une jeune elfe et d'une dragonne métamorphe révèle en elles des pouvoirs insoupçonnés. Kha, jeune elfe cendrée exilée par sa famille après la perte de ses pouvoirs, et Ranja, victime d'un sortilège qui la transforme en dragonne le jour, poursuivent leur voyage : elles ont enfin trouvé une piste pour mettre la main sur la couronne magique qui les libérera de leurs malédictions. Accompagnées de leur nouvel ami Jomar, un bébé dragon, elles se dirigent vers la cité de Bergavin. Mais, dans les ruelles animées de la ville, leur sécurité est-elle réellement assurée ?