Mon tapis d'éveil des animaux

Un premier tapis en tissu tout doux pour l'éveil de bébé ! Un décor magnifique pour les bébés Un tout premier imagier des animaux de la forêt dans une grande illustration foisonnante, avec des matières de couleurs différentes, dans des tons tout en douceur. A utiliser en tapis d'éveil ou à suspendre dans le lit de bébé. Un objet d'éveil sensoriel Cet objet très riche permet une première exploration sensorielle pour bébé : des flaps à soulever, des éléments sonores, du papier crissant, un anneau de dentition... et un miroir !