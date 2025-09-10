Inscription
#Album jeunesse

Mon tapis d'éveil des animaux

Sarah Andreacchio

ActuaLitté
Un premier tapis en tissu tout doux pour l'éveil de bébé ! Un décor magnifique pour les bébés Un tout premier imagier des animaux de la forêt dans une grande illustration foisonnante, avec des matières de couleurs différentes, dans des tons tout en douceur. A utiliser en tapis d'éveil ou à suspendre dans le lit de bébé. Un objet d'éveil sensoriel Cet objet très riche permet une première exploration sensorielle pour bébé : des flaps à soulever, des éléments sonores, du papier crissant, un anneau de dentition... et un miroir !

Par Sarah Andreacchio
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Sarah Andreacchio

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres tissu

Mon tapis d'éveil des animaux

Sarah Andreacchio

Paru le 10/09/2025

Bayard jeunesse

22,50 €

9791036378874
