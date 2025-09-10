La petite elfe pas comme les autres

Une histoire toute en douceur pour aborder la différence Elfine vit dans une forêt merveilleuse avec ses parents. Elle a tout pour être heureuse, si ce n'est qu'elle est née avec des cheveux ROUGES dans un village où tous les habitants les ont verts. Victime de moqueries, elle cache sa chevelure dont elle a honte. Un conte de résilience Dans ce conte, la différence est symbolisée par les cheveux rouges d'une petite elfe, mais on sait que toute différence peut provoquer des manifestations de rejet, de la moquerie voire du harcèlement. Ce conte vise à faire comprendre aux enfants victimes de préjugés qu'ils ne sont pas coupables de leur différence, mais qu'ils peuvent, en grandissant, trouver les moyens d'en faire une force. La discrimination, un problème dont souffrent beaucoup d'enfants Un Français sur trois est d'origine étrangère, et pourtant de nombreux enfants et adultes souffrent chaque jour du regard jugeant, méprisant, moqueur voire discriminatoire sur leur apparence (couleur de peau, de coiffure, d'habillement...).