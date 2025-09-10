Inscription
Dico-mémo de sciences économiques et sociales

Stéphanie Fraisse-D'Olimpio

Le Dico-Mémo de sciences économiques et sociales est un ouvrage de référence accessible et synthétique pour les lycéens ayant choisi la spécialité SES, les étudiants du supérieur (classes préparatoires, université, écoles de management...) et le grand public curieux. Construit autour des 100 notions essentielles de l'économie et des sciences sociales , il permet de décrypter efficacement les mécanismes et concepts clés de ces disciplines. L'ouvrage propose pour chaque notion : une définition, un exemple concret et récent, les principaux penseurs ou acteurs, des chiffres clés, une citation emblématique et des illustrations sous forme d'infographies (schémas fléchés, graphiques) et de saynètes de BD tirées de la collection "Toute l'éco et toute la socio en BD". Le Dico-Mémo de sciences économiques et sociales est un outil facile d'utilisation pour réviser les épreuves écrites de la spécialité SES et préparer le Grand Oral . Riche et synthétique, il aidera également les étudiants du supérieur préparant des concours et des examens.

Stéphanie Fraisse-D'Olimpio

Belin

SES (Sciences économiques et s

Paru le 10/09/2025

143 pages

12,90 €

9791035841799
