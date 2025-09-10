Avec les grands livres

A l'origine de ce livre, cette expérience, combien de fois répétée : ouvrir un de ces ouvrages qu'on appelle un " classique " ou un grand texte et avoir le sentiment de sortir d'un exil et de retrouver une sorte de patrie qu'on cherche en vain du côté de l'actuel. Face à une époque qui prospère en nous arrimant à son bruit, à son néant, à sa grégarité, les grands livres dessinent un espace de résistance. Ils nous offrent une langue capable de faire face à ce que nous vivons de plus intense. Lire, c'est reprendre un état de vigilance, d'attention, d'écoute dont nous sommes constamment arrachés. Emmanuel Godo nous invite à redécouvrir comment les classiques nous donnent ce dont nous avons si cruellement besoin : une boussole éternelle, un regard clarifié sur le monde et sur nous-mêmes. De Dante à Proust, de Montaigne à Char, cette bibliothèque intérieure nous tient lieu à la fois d'asile et d'horizon. Un essai vibrant de passion qui rappelle pourquoi ces oeuvres, loin d'être des vestiges poussiéreux, demeurent les plus fidèles alliés de notre liberté intérieure et de notre humanité.