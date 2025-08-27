Inscription
#Essais

Diplôme Infirmier - DEI - Cartes mentales - Biologie fondamentale

Patrice Bourgeois, Sandrine Faure

ActuaLitté
Dans le cadre de la formation au DEI, les sciences fondamentales sont le premier contact des étudiants avec les Sciences Infirmières. La biochimie et la biologie sont le coeur de la matière vivante ! Les auteurs, formateurs en IFSI, vous proposent une méthode de révision innovante avec des cartes mentales visuelles tout en couleur, facilitant l'organisation des connaissances, la mémorisation et faisant le lien avec la pratique infirmière. Avec ces cartes mentales, complétées de jeux, rébus, devinettes et d'exercices de révision, vous disposez d'un outil complet pour aborder sereinement les sciences fondamentales, la biologie et la biochimie. Un condensé visuel de l'UE 2. 1 !

Par Patrice Bourgeois, Sandrine Faure
Chez Foucher

|

Auteur

Patrice Bourgeois, Sandrine Faure

Editeur

Foucher

Genre

Synthèse, révision

Diplôme Infirmier - DEI - Cartes mentales - Biologie fondamentale

Patrice Bourgeois, Sandrine Faure

Paru le 27/08/2025

160 pages

Foucher

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782216177004
