Diplôme Infirmier - DEI - Cartes mentales - Biologie fondamentale

Dans le cadre de la formation au DEI, les sciences fondamentales sont le premier contact des étudiants avec les Sciences Infirmières. La biochimie et la biologie sont le coeur de la matière vivante ! Les auteurs, formateurs en IFSI, vous proposent une méthode de révision innovante avec des cartes mentales visuelles tout en couleur, facilitant l'organisation des connaissances, la mémorisation et faisant le lien avec la pratique infirmière. Avec ces cartes mentales, complétées de jeux, rébus, devinettes et d'exercices de révision, vous disposez d'un outil complet pour aborder sereinement les sciences fondamentales, la biologie et la biochimie. Un condensé visuel de l'UE 2. 1 !