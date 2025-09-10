Le Zoo de Papier

C'est enfin l'été sur Paris, et Ninn, accompagnée de ses amis Chad et Ulrika, compte bien en profiter ! Mais brusquement, l'étrange surgit des quatre coins de la capitale : d'un jardin public aux couloirs du métro, des animaux sauvages font leur apparition dans les endroits les plus inattendus. Singes, loups, rhinocéros... Leur comportement est étrange, agressif, et ils semblent obéir à une volonté qui n'est pas la leur. Plus curieux encore, ils ont l'air de connaître Ninn et de lui lancer un défi. Pour notre héroïne, le doute n'est pas permis : un nouvel adversaire se cache derrière ces phénomènes, manipulant ces animaux comme des pièces sur un échiquier. Avec l'aide de ses amis et de son fidèle tigre de papier, elle se lance dans une vaste enquête à travers la ville pour prendre son adversaire de vitesse et découvrir le fin mot de cette énigme... Trépidant et estival, riche en suspense et en rebondissements, ce Zoo de Papier est le premier volet d'un nouveau diptyque des aventures de Ninn.