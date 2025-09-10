Inscription
Le Zoo de Papier

Jean-Michel Darlot, Johan Pilet

C'est enfin l'été sur Paris, et Ninn, accompagnée de ses amis Chad et Ulrika, compte bien en profiter ! Mais brusquement, l'étrange surgit des quatre coins de la capitale : d'un jardin public aux couloirs du métro, des animaux sauvages font leur apparition dans les endroits les plus inattendus. Singes, loups, rhinocéros... Leur comportement est étrange, agressif, et ils semblent obéir à une volonté qui n'est pas la leur. Plus curieux encore, ils ont l'air de connaître Ninn et de lui lancer un défi. Pour notre héroïne, le doute n'est pas permis : un nouvel adversaire se cache derrière ces phénomènes, manipulant ces animaux comme des pièces sur un échiquier. Avec l'aide de ses amis et de son fidèle tigre de papier, elle se lance dans une vaste enquête à travers la ville pour prendre son adversaire de vitesse et découvrir le fin mot de cette énigme... Trépidant et estival, riche en suspense et en rebondissements, ce Zoo de Papier est le premier volet d'un nouveau diptyque des aventures de Ninn.

Jean-Michel Darlot, Johan Pilet
Chez Kennes

Auteur

Jean-Michel Darlot, Johan Pilet

Editeur

Kennes

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Le Zoo de Papier

Jean-Michel Darlot, Johan Pilet

Paru le 10/09/2025

64 pages

Kennes

16,95 €

9782931300190
