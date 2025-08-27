Une histoire sitôt lue qu'on a envie de la relire, vous en connaissez beaucoup ? C'est l'un des effets secondaires de la nouvelle à chute. Après avoir goûté le plaisir de s'être fait surprendre, le lecteur se demande comment il en est arrivé là, quels sont les ressorts de la machination dont il vient d'être la victime. La victime consentante, bien sûr. La lecture de ces vingt nouvelles à chute aux mécanismes terriblement efficaces n'en est que plus jubilatoire.