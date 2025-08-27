Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Vingt nouvelles à chute

Collectif, Christian Poslaniec

Une histoire sitôt lue qu'on a envie de la relire, vous en connaissez beaucoup ? C'est l'un des effets secondaires de la nouvelle à chute. Après avoir goûté le plaisir de s'être fait surprendre, le lecteur se demande comment il en est arrivé là, quels sont les ressorts de la machination dont il vient d'être la victime. La victime consentante, bien sûr. La lecture de ces vingt nouvelles à chute aux mécanismes terriblement efficaces n'en est que plus jubilatoire.

Par Collectif, Christian Poslaniec
Chez L'Ecole des Loisirs

Auteur

Collectif, Christian Poslaniec

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Classiques

Vingt nouvelles à chute

Christian Poslaniec

Paru le 27/08/2025

248 pages

L'Ecole des Loisirs

9,50 €

9782211341356
