#Roman francophone

Claudine à l'école & Claudine à Paris

Stéphane Labbe, Colette

" Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny ; j'y suis née en 1884 ; probablement je n'y mourrai pas. " Claudine, quinze ans, nous raconte une année scolaire qui s'annonce peu ordinaire. L'école du village est en chantier ; de nouvelles institutrices sont arrivées et Claudine fait partie du petit groupe de grandes qui préparent le brevet. Pourtant, elle n'a pas vraiment la têteà l'étude. Elle est bien trop occupée à séduire Aimée, la jeune institutrice dont elle s'est éprise, jouer des tours à ses camarades, lancer des piques et des mots cruels, esquiver les hommes et observer d'un oeil moqueur les adultes qui s'agitent autour d'elle. Claudine fait bien d'en profiter. Cette année sera la dernière passée à Montigny. Son père a décidé d'emménager à Paris. Fini les courses dans la forêt, l'école et les émois amoureux ! Qu'elle se rassure, il y en aura d'autres. Mais, à Paris comme à Montigny, c'est toujours Claudine qui mène la danse.

Par Stéphane Labbe, Colette
Chez L'Ecole des Loisirs

Auteur

Stéphane Labbe, Colette

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Littérature française

Claudine à l'école & Claudine à Paris

Colette

Paru le 27/08/2025

320 pages

L'Ecole des Loisirs

7,00 €

9782211341295
