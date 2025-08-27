Inscription
L'Atlantide

Jacques Martin, Valérie Mangin, Thierry Démarez

ActuaLitté
Après avoir finalement achevé la construction de leur navire, Alix et ses compagnons partent en direction de l'Atlantide avec quelque Gaulois. Mais rapidement les tensions éclatent, pour finalement exploser lors d'un conflit entre les Gaulois et une tribu autochtone que l'équipage croisera. Mais la convoitise et la haine atteindra son paroxysme lorsque l'équipage arrivera finalement sur les rives de l'Atlantide : plus que jamais, la présence des dieux semble bien néfaste aux yeux d'Alix et de ses compagnons.

Par Jacques Martin, Valérie Mangin, Thierry Démarez
Chez Casterman

|

Auteur

Jacques Martin, Valérie Mangin, Thierry Démarez

Editeur

Casterman

Genre

Historique

L'Atlantide

Jacques Martin, Valérie Mangin, Thierry Démarez

Paru le 27/08/2025

56 pages

Casterman

22,50 €

9782203284425
