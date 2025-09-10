La cuisinière de Frida

Pour échapper à un mariage forcé et à un destin écrit d'avance, la jeune Nayeli s'enfuit de chez elle. Sans perspectives, sans argent, elle arrive à Mexico dans l'effervescence de la fin des années 1930. Grâce à son esprit vif et à son talent, elle trouve un travail de cuisinière à la Casa Azul, la maison de Frida Kahlo. La célèbre artiste y vit recluse depuis un terrible accident, tourmentée par la douleur et par les infidélités de son mari. Nayeli découvre le monde de couleurs, de passion et de rébellion de Frida et les deux femmes tissent un profond lien d'amitié. Jusqu'à ce qu'un drame éclate. Quatre-vingts ans plus tard, la petite-fille de Nayeli découvre un mystérieux tableau, convoité par des collectionneurs, représentant sa grand-mère lorsqu'elle était jeune. En cherchant l'identité de l'artiste, elle remonte le fil de son histoire familiale. Une histoire tragique faite de secrets, de passion et de trahison qui va bouleverser son existence...