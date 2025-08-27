Dynamiser sa communication interne

Envie de booster vos actions de communication interne ? - Je trouve que mon entreprise a besoin de trouver un nouveau souffle. - J'ai un projet de transformation à accompagner mais je ne sais pas par où commencer. - J'ai l'impression que si je travaille mon réseau, j'aurai plus d'idées à proposer. - Je me sens souvent en compétition avec mes collègues de la communication externe. Vous avez coché au moins une proposition ? Ce livre est fait pour vous ! La communication interne permet aux salariés et aux managers d'adhérer au projet proposé par la direction générale. Les communicants internes jouent au quotidien un rôle subtil qui consiste à traduire une vision en un plan d'actions cohérent. Découvrez leurs pratiques dans cette 3e édition mise à jour avec les dernières évolutions : intelligence artificielle, RSE, mais aussi l'alphabet de la communication interne, pour bien en saisir tous les enjeux aujourd'hui... ainsi que l'étude du rôle du dirigeant dans la communication interne, les attentes des nouvelles générations par rapport à leurs managers et leur impact sur la communication interne.