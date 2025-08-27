Inscription
#Essais

La dissertation de science économique

Alain Beitone, Lionel Lorrain, Mickaël Joubert

ActuaLitté
Réussir la rédaction d'une dissertation de science économique est un exercice difficile qui suppose une solide culture dans la discipline et la mise en oeuvre d'une méthodologie rigoureuse et adaptée. Cet ouvrage propose à tout étudiant qui prépare un examen ou candidat à un concours les clés de cette réussite : - la méthodologie présentée de manière progressive et détaillée : cadrage du sujet, construction du plan, mobilisation des connaissances, rédaction, etc. ; - 14 sujets entièrement rédigés ; - de nombreux entraînements proposés à partir des dernières annales de concours (grandes écoles, Capes ou agrégation). Entièrement revue, cette 3e édition s'enrichit notamment d'un chapitre méthodologique sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, ainsi que de nouveaux sujets de dissertation. En ligne : Pour continuer à s'exercer, 25 sujets et leurs corrigés.

Par Alain Beitone, Lionel Lorrain, Mickaël Joubert
Dunod

|

Auteur

Alain Beitone, Lionel Lorrain, Mickaël Joubert

Editeur

Dunod

Genre

Economie Prépas

La dissertation de science économique

Alain Beitone, Lionel Lorrain, Mickaël Joubert

Paru le 27/08/2025

318 pages

Dunod

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

