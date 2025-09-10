Inscription
#Beaux livres

Van Gogh, la beauté de la nature

Sylvie Girard-Lagorce

Avec ses peintures iconiques, Van Gogh a changé à jamais notre regard sur de simples iris, tournesols, oliviers ou champs de blés. Amoureux de la nature, il n'a cessé, au cours de sa carrière, de la célébrer en la peignant. Nourri par de multiples influences picturales de la fin du XIXe siècle, son art trouvera son apogée dans ses toiles représentant des paysages du sud de la France baignés de lumière. Cet ouvrage propose un incroyable corpus, commenté et expliqué par une experte, de paysages peints par l'artiste. Un voyage retraçant l'évolution artistique d'un peintre hors du commun, pour redécouvrir son oeuvre comme vous ne l'avez jamais vue.

Par Sylvie Girard-Lagorce
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Sylvie Girard-Lagorce

Editeur

Editions Prisma

Genre

Histoire de l'art

Van Gogh, la beauté de la nature

Sylvie Girard-Lagorce

Paru le 10/09/2025

192 pages

Editions Prisma

29,95 €

9782810441723
