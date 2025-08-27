Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Dans la nuit solitaire

Johan-Frédérik Hel Guedj, V.V. Ganeshananthan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jaffna, Sri Lanka, 1981. Sashi, seize ans, veut devenir médecin. Mais au cours de la décennie qui s'ouvre, la guerre civile qui éclate dans son pays met à mal son rêve. Alors que ses quatre frères et leur ami d'enfance sont tour à tour happés par le conflit, elle accepte de prêter main forte dans un hôpital de campagne tenu par les Tigres tamouls. Après l'assassinat de l'un de ses professeurs de médecine par les Tigres, Sashi éprouve au plus profond d'elle-même le déchirement de ce conflit tragique et fratricide qui s'est invité au sein de sa famille. Elle décide alors de suivre sa propre voie : aider tous ceux qui en ont besoin, même au péril de sa vie. Dans la nuit solitaire retrace le destin hors du commun d'une jeune femme prise dans les remous de l'histoire. Une fresque flamboyante sur l'amour en temps de guerre, portée par une plume délicate et sensible.

Par Johan-Frédérik Hel Guedj, V.V. Ganeshananthan
Chez Flammarion

|

Auteur

Johan-Frédérik Hel Guedj, V.V. Ganeshananthan

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans la nuit solitaire par Johan-Frédérik Hel Guedj, V.V. Ganeshananthan

Commenter ce livre

 

Dans la nuit solitaire

V.V. Ganeshananthan trad. Johan-Frédérik Hel Guedj

Paru le 27/08/2025

480 pages

Flammarion

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080476104
9782080476104
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.