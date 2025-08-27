Jaffna, Sri Lanka, 1981. Sashi, seize ans, veut devenir médecin. Mais au cours de la décennie qui s'ouvre, la guerre civile qui éclate dans son pays met à mal son rêve. Alors que ses quatre frères et leur ami d'enfance sont tour à tour happés par le conflit, elle accepte de prêter main forte dans un hôpital de campagne tenu par les Tigres tamouls. Après l'assassinat de l'un de ses professeurs de médecine par les Tigres, Sashi éprouve au plus profond d'elle-même le déchirement de ce conflit tragique et fratricide qui s'est invité au sein de sa famille. Elle décide alors de suivre sa propre voie : aider tous ceux qui en ont besoin, même au péril de sa vie. Dans la nuit solitaire retrace le destin hors du commun d'une jeune femme prise dans les remous de l'histoire. Une fresque flamboyante sur l'amour en temps de guerre, portée par une plume délicate et sensible.