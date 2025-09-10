L'agenda-calendrier Clara Morgane

Toute une année avec Clara Morgane. Clara Morgane est l'égérie glamour et sexy préférée des Français. Retrouvez, semaine après semaine, une sélection de ses plus belles photos. Posé sur votre bureau, l'agenda/calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en admirant la photo de la semaine. D'un simple geste, il se replie et se glisse dans votre sac ou votre cartable pour vous suivre dans vos rendez-vous. Une page pour vous organiser et une page pour s'évader... un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !