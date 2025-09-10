L'agenda-calendrier Mylène Farmer

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une photo de votre idole. Pour vous, fans de Mylène Farmer... retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos de votre idole. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour vous organiser et une page pour vous évader... un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !