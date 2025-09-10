Over the limit

Un amour interdit dans l'univers de la Formule 1, l'autrice de la série Driven, best-seller du New York Times. On ne touche pas à l'ex d'un coéquipier. C'est la règle. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand il s'agit de Blair Carmichael. Elle est sexy, brillante, belle à couper le souffle et absolument inaccessible. Je n'ai jamais été aussi fou de quelqu'un. Sauf qu'elle est totalement intouchable. (Même si je ne rêve que d'une chose : la toucher.) Le succès de mon équipe et mes chances de décrocher un nouveau contrat pour la saison prochaine dépendent de ma capacité à garder les mains sur le volant. Et loin de ses courbes. Au fil de la saison, nous vivons secrètement autant de moments volés que possible - dans des chambres d'hôtel, après les courses, partout où nous ne risquons pas d'être découverts. Une relation au grand jour mettrait en danger son travail dans le milieu, sa réputation et mon image - sans parler de mes rapports déjà tendus avec mon coéquipier. J'ai vécu toute ma vie avec un seul mot d'ordre. L'écurie d'abord. Tout désir, en dehors de la course, n'entrait jamais en ligne de compte. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à Blair. Elle mérite ce qu'il y a de mieux et j'ai bien l'intention de le lui offrir. Quitte à renoncer au contrat le plus important de ma carrière.