Louis Pasteur

Larousse

S'il reste l'une des icônes scientifiques les plus indétrônables, gloire nationale et symbole universel de la lutte des Lumières de la science contre l'obscurantisme et l'ignorance, Louis Pasteur a aussi rencontré, de son vivant, une farouche opposition. Revenir sur le parcours du savant, ce n'est pas seulement traverser une période particulièrement féconde de l'histoire de France, au gré des changements de régimes et des bouleversements incessants. C'est aussi retracer le cheminement d'une pensée qui a éclairé et résolu de nombreux problèmes scientifiques qui semblaient insolubles. C'est marcher dans les pas d'un homme dont toute la vie fut gouvernée par la passion du savoir, au-delà des querelles et des polémiques. Et peut-être trouver l'inspiration dans le destin d'un génie qui a dû lutter toute sa vie pour s'élever aux plus hautes dignités du monde scientifique et accéder finalement à une gloire immortelle. Richement illustré, cet ouvrage vous donnera les clés pour comprendre les travaux et les découvertes de celui qui a mis sa vie au service de la science et de l'homme. Journaliste scientifique et docteur en histoire des sciences, Ivan Kiriow est l'auteur de l'Enigme Robert Oppenheimer et du Mystère Albert Einstein, parus aux éditions Larousse.

|

Auteur

Editeur

Genre

Histoire des sciences

Louis Pasteur

Paru le 27/08/2025

256 pages

17,99 €

9782036083653
